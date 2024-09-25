В Минском зоопарке сгорела конюшня

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Опубликовано: 25.09.2024 11:07 , Обновлено: 25.09.2024

Утром в среду, 25 сентября, на территории Минского зоопарка вспыхнул пожар, в результате которого сгорела конюшня. Сотрудники зоопарка и животные не пострадали - их успели вовремя вывести наружу.

В МЧС показали видео тушения пожара и то, во что превратилось здание конюшни после того, как пожарным удалось ликвидировать возгорание. Судя по кадрам с места ЧП, восстановить деревянную конструкцию, местами выгоревшую до основания, будет непросто.

В самом зоопарке пока инцидент не комментировали. Предполагаемую причину возгорания не назвали пока и в оперативном ведомстве.

https://youtu.be/NvJnlB4Wez0