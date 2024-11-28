В Речицком районе микроавтобус въехал в пассажирский поезд

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Опубликовано: 28.11.2024 16:46 , Обновлено: 28.11.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила, что днем 28 ноября на переезде станции "Василевичи" в Речицком районе микроавтобус въехал в электричку, где находились 35 пассажиров.

По информации БелЖД, машина врезалась во второй вагон поезда региональных линий экономкласса №6478 “Калинковичи-Гомель”. Это произошло в 14:35 при, как утверждает перевозчик, “исправно работающей световой и звуковой сигнализации” на переезде.

В результате столкновения сошла одна колесная пара второй тележки второго вагона, сообщили в БелЖД. По их данным, никто из пассажиров не пострадал.

Перевозчик пообещал доставить их до “станций назначения” и устранить последствия аварии.

[info_b]Подробную информацию можно получить в контакт-центре БелЖД по телефону 105 .[/info_b]

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Позже в БелЖД сообщили, что в 17:25 движение поездов на участке “Калинковичи-Гомель” полностью восстановили. Пассажиров поезда, в который врезался микроавтобус, от станции Василевичи до Калинкович везут на автотранспорте (каком, не уточнили).

Также известно, что поезд региональных линий экономкласса №6482 “Калинковичи-Гомель” отменили, вместо него пассажиры могут уехать на поезде № 6484 из райцентра в Гомель в 18:00.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Минске вечером 26 ноября поезд наехал на мужчину, в результате чего он погиб. В Следственном комитете (СК) предупредили всех белорусов и рассказали меры предосторожности.

В Минске мужчина не успел избежать наезда поезда. В СК предупредили всех белорусов