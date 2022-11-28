В Речице парень поджег себя прямо на велосипеде. Появились подробности

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2022 13:54 , Обновлено: 28.11.2022

Ближе к вечеру 27 ноября в соцсетях стало вирусным видео, где житель Речицы обжег себя, чтобы эффектно сделать трюк на велобайке. В милиции нашли его и рассказали подробности.

Как рассказали в официальном телеграм-канале милиции Гомельской области, «призрачному гонщику» с видео 17 лет. Инцидент произошел еще 23 ноября.

Он заранее слил бензин из мотоцикла своего дедушки. А потом вместе с друзьями пошел искать место для финта. Они решили снять видео на крыльце местного музея.

Молодой человек надел на себя несколько курток, а потом облил себя бензином. Его друг поджег куртки зажигалкой.

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Парни даже сумели снять два дубля. Потому что первый ролик оказался неудачным.

По информации милиции, никто не пострадал.

Теперь правоохранители проводят проверку, чтобы дать оценку фигуранту.

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