В Пружанском районе водитель устроил лобовое столкновение. Четыре автомобиля попали в одно ДТП

Опубликовано: 24.12.2023 09:39 , Обновлено: 24.12.2023

В ГАИ Брестской области сообщили, что 23 декабря около 10:30 утра сразу четыре автомобиля, включая фуру, столкнулись на трассе Р-44. Все из-за маневра обгона, который попробовал совершить один из водителей.

В Госавтоинспекции [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/41650?single” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link], что житель Гродно на автомобиле Volkswagen попытался обогнать идущую с ним в одном направлении фуру Scania, что в итоге привело к лобовому столкновению с Mitsubishi.

Volkswagen откинуло на фуру, а ещё один автомобиль - Peugeot - въехал в уже поврежденную Mitsubishi.

В Минздраве сообщили, что в массовом ДТП пострадали 5 человек, из которых двое детей.

“Дежурная бригада диагностировала у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозгзовые, переломы, повреждения внутренних органов. Им оказывается вся необходимая медпомощь”, - сообщили в ведомстве.

У одного из пострадавших диагностировали “сложные сочетанные травмы”, из-за чего его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации. Остальные четверо пострадавших попали в травматологическое отделение.

Ранее Телеграф сообщил, что в ночь с 21 на 22 декабря сотрудники ГАИ забрали 58-летнего мужчину с проезжей части. Они сидел посреди дороги и почти не реагировал на внешние раздражители. По его словам, как всё-таки выяснили сотрудники ГАИ, он перед этим упал в реку и сильно замёрз.

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