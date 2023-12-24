В Гомеле наряд ГАИ "изъял" пешехода. Что с ним было не так?

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Опубликовано: 24.12.2023 09:21 , Обновлено: 24.12.2023

В ночь с 21 на 22 декабря сотрудники ГАИ забрали 58-летнего мужчину с проезжей части. Они сидел посреди дороги и почти не реагировал на внешние раздражители. По его словам, как всё-таки выяснили сотрудники ГАИ, он перед этим упал в реку и сильно замёрз.

“Стоит весь мокрый колотиться. Переохлаждение скорее всего и разбита нога”, - сообщил на видео гаишник.

По словам сотрудников ГАИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы вызвали скорую помощь и сами оказали мужчине первую помощь.

Ранее Телеграф сообщил, что в субботу, 23 декабря, вблизи деревни Заскорки в Полоцком районе произошла смертельная авария. Двоих взрослых госпитализировали, ребенок погиб.

В Полоцком районе автомобиль упал в реку. Погиб ребенок