В Гомеле наряд ГАИ "изъял" пешехода. Что с ним было не так?
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В ночь с 21 на 22 декабря сотрудники ГАИ забрали 58-летнего мужчину с проезжей части. Они сидел посреди дороги и почти не реагировал на внешние раздражители. По его словам, как всё-таки выяснили сотрудники ГАИ, он перед этим упал в реку и сильно замёрз.
“Стоит весь мокрый колотиться. Переохлаждение скорее всего и разбита нога”, - сообщил на видео гаишник.
По словам сотрудников ГАИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы вызвали скорую помощь и сами оказали мужчине первую помощь.
Ранее Телеграф сообщил, что в субботу, 23 декабря, вблизи деревни Заскорки в Полоцком районе произошла смертельная авария. Двоих взрослых госпитализировали, ребенок погиб.