Неопознанный объект взорвался в Польше. Что известно?

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Опубликовано: 20.08.2025 10:24 , Обновлено: 20.08.2025

В ночь с 19 на 20 августа в городе Осины Лукувского повята Люблинского воеводства Польши произошло ЧП: на кукурузное поле упал неопознанный летающий объект. Узнали, что известно о происшествии к этому часу.

Как сообщил Польскому информационному агентству в среду сержант полиции Марцин Юзвик из Лукувского полицейского управления, сообщение о «взрыве» поступило в полицию после двух часов ночи. Местные жители вызвали экстренные службы. На месте падения объекта, по словам сержанта, был обнаружен выгоревший участок, но воронки, характерной для места удара ракеты, нет.

По данным издания Polsat News, на месте взрыва полиция в радиусе нескольких десятков метров обнаружила множество обгоревших пластиковых и металлических элементов.

Взрыв был настолько мощным, что взрывной волной в трёх домах недалеко от места падения были выбиты окна, а также повреждена дверь в одной из хозпостроек, о пострадавших людях не сообщается. Также в результате взрыва была повреждена линия электропередачи. В соцсети X появилось видео с камеры наружного наблюдения, которая, как утверждается, запечатлела момент взрыва.

“Полиция обеспечивает безопасность территории, расследование ведется под контролем прокурора. Военные и соответствующие службы уведомлены”, - отчитались в польской полиции.

По словам журналиста Polsat Михала Стелы, упавший объект не является российской крылатой ракетой, как предположили некоторые. Наиболее вероятной журналист назвал версию с беспилотником. По его словам, точное предназначение и характеристики объекта ещё предстоит выяснить специалистам Министерства внутренних дел и администрации.

[inf]Расстояние между городом Лукув в Польше и границей Беларуси по прямой составляет примерно 120-130 км. Это расстояние от Лукува до ближайшей точки польско-белорусской границы на северо-востоке страны. Расстояние от города до украинской границы по прямой чуть больше - приблизительно 150-170 км.[/inf]

Между тем, в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что предварительный анализ записей радиолокационной системы за минувшую ночь не выявил нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси. Там также выдвинули свою версию причины взрыва. По их предварительным оценкам могла взорваться часть старого двигателя с пропеллером.

“На месте инцидента работают соответствующие службы, в том числе военнослужащие военной полиции, которые проводят детальный осмотр объекта. Для проверки района инцидента задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы. Сотрудники Польской системы ПВО ведут круглосуточное наблюдение за воздушным пространством Польши, оставаясь в постоянной готовности обеспечить его безопасность”, — говорится в официальном сообщении польских военных.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее в этом месяце инцидент с БПЛА, случайно влетевшем в иностранное воздушное пространство, произошёл в Литве. Речь шла о беспилотнике, который летел из России и был дезориентирован украинской системой ПВО. Дрон некоторое время летал над территорией страны, а затем потерпел крушение. Военные искали дрон почти неделю, а после обнаружения на территории Гайжюнского полигона в Йонавском районе Генеральная прокуратура Литвы заявила, что в нём находилось взрывное устройство, которое не сдетонировало при падении.

Литва обнаружила взрывчатку в разбившемся беспилотнике и призвала НАТО прислать «экспериментальные системы»