В Польше задержали 7 таможенников за контрабанду белорусских сигарет

Опубликовано: 16.02.2023 12:24 , Обновлено: 16.02.2023

В Польше задержали 18 граждан, в том числе 7 таможенников, за «крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси». Об этом сообщила польская погнаслужба 16 февраля.

Там рассказали, что в 2020-2021 годах «организованная преступная группа» (ОПГ) вывезла из Беларуси в Польшу более 18,8 млн пачек сигарет.

Поляки оценили ущерб от их деятельности в 437 млн ​​злотых (почти 100 млн долларов).

«Масштабные мероприятия» по пресечению деятельности ОПГ произошли на прошлой неделе (с 6 по 12 февраля). В итоге задержали 18 поляков, в том числе 7 сотрудников таможни с погранперехода в Бобровниках.

Таможенников обвиняют в участии в преступной группе и получении вознаграждения в связи с занимаемой должностью в размере не менее 400 тысяч евро за беспрепятственный провоз табачной контрабанды через белорусско-польскую границу в грузовиках. Их арестовали на три месяца до суда.

Ранее Телеграф писал, что начиная, с 10 февраля, как Польша остановила работу КПП Бобровники, чиновники этой страны то и дело предлагают на этом не останавливаться, а закрыть всю границу. Некоторые белорусы в это верят, а потому пытаются закупиться в соседней стране всем необходимым. Почитайте, насколько это массовое явление.