В Польше трёх белорусов обвинили в поджогах торговых центров

Опубликовано: 13.08.2025 15:45 , Обновлено: 13.08.2025

Вроцлавский суд в Польше начал рассмотрение дела о серии поджогов торговых центров в районе Труймясто и Варшавы, совершённых в 2023 и 2024 годах. Среди шести подозреваемых, оказавшихся на скамье подсудимых - трое граждан Беларуси. По мнению польской прокуратуры, задержанные "действовали в интересах иностранной разведки".

В официальном заявлении польской прокуратуры шестерых мужчин назвали членами “организованной преступной группы” и предъявили обвинения в организации и осуществлении актов саботажа на территории страны, а также незаконном обороте оружия, наркотиков и других уголовных преступлениях.

Больше всего преступных эпизодов инкриминируют белорусу Степану К. Ему прокуратура предъявила обвинение по восьми статьям - начиная от участия в организованной преступной группе и поджоге ресторана в Гдыне, подстрекательстве к нападению и заканчивая незаконным оборотом оружия, хранением взрывчатых веществ и покушением на причинение тяжкого вреда здоровью.

Этого же человека прокуратура обвинила в двух актах саботажа, которые тот, как утверждают прокуроры, совершил “по заказу иностранной разведки”. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, речь о попытке поджога склада в Гданьске в марте 2024 года и поджоге склада поддонов в Марках в апреле 2024 года.

В этих же инцидентах, как утверждает прокуратура, участвовали и два других обвиняемых белоруса - Андрей Б. и Ярослав С. Но если эти мужчины частично признали предъявленные им обвинения и дали пояснения по делу, то основной подозреваемый, Степан К., по информации прокуратуры, виновным себя не признал. Его, а также Ярослава С. и поляка Лукаша К. взяли под стражу.

Также сообщается, что Степан К. проходит подозреваемым по делу Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве. Его подозревают в причастности к поджогу крупного строительного супермаркета в Варшаве в апреле 2024 года - якобы “по заказу российской разведки”.

“Поджоги склада в Гданьске и склада поддонов в Марках представляют собой акты саботажа, совершённые по поручению иностранной разведки. Эти деяния квалифицируются, среди прочего, по статье 130 § 7 Уголовного кодекса и предусматривают наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы”, - рассказал прокурор Пшемыслав Новак, какое наказание может грозить подозреваемым.

Расследование по данному делу польская прокуратура начала ещё в феврале 2024 года. В октябре 2024 года за серию поджогов в польском Вроцлаве осудили гражданина Украины (Сергея С.), которого приговорили к трём годам лишения свободы за подготовку к диверсиям. Основанием для возбуждения дела послужила информация от Агентства внутренней безопасности (АВБ).

“Полученные по делу доказательства указывают на подозрение, что организованная преступная группа, действующая на территории Польши, занималась вербовкой и организацией диверсионной деятельности для иностранных разведывательных служб. Целью этой деятельности было разжигание общественного недовольства и создание чувства беспомощности у представителей государственной власти посредством саботажа и подрывной деятельности”, - заявил Новак.

[inf]В Беларуси информацию о судебном процессе в Польше не комментировали. [/inf]

Однако ранее, в 2023 году, Польша также задержала троих белорусов и обвинила их в шпионаже. Тогда в МИД Беларуси заявили, что «польской стороной не предоставлено ни одного факта, подтверждающего их якобы шпионскую деятельность».

Президент Беларуси Александр Лукашенко тогда заявил:

«Они уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: «О чудеса! На Россию работали». Украинцы, белорусы и прочие. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагали.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что премьер-министр Польши 29 июля заявил о задержании 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. Среди них, как он утверждает, белорусы, россияне, украинцы, а также колумбиец и поляк. Глава польского правительства заявил, что российская разведка приказала этим лицам «совершить акты саботажа и нападения».

В Польше задержали белорусов по подозрению в связи с российской разведкой — Туск