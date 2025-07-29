В Польше задержали белорусов по подозрению в связи с российской разведкой - Туск

Опубликовано: 29.07.2025 16:36 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши 29 июля заявил о задержании 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. Среди них, как он утверждает, белорусы, россияне, украинцы, а также колумбиец и поляк.

Глава польского правительства заявил, что российская разведка приказала этим лицам “совершить акты саботажа и нападения”, передает RFM24.

По его словам, одного человека уже осудили, остальных задержали, они ожидают суда.

«Я поручил министрам в соответствии с их компетенцией предпринять еще более интенсивные и энергичные действия, чтобы предотвратить риски и поймать всех тех, кто атакует польское государство» , – также заявил Туск.

Он также подчеркнул, что «польское государство будет действовать беспощадно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию, в том числе на границах Польши».

Что говорят в Беларуси?

Власти Беларуси пока не комментировали эту информацию.

Однако ранее, в 2023 году, Польша также задержала троих белорусов и обвинила их в шпионаже. Тогда в МИД Беларуси заявили, что “польской стороной не предоставлено ни одного факта, подтверждающего их якобы шпионскую деятельность”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тогда сказал:

“Они уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: “О чудеса! На Россию работали”. Украинцы, белорусы и прочие. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагали.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что обвинения со стороны Польши в причастности к инцидентам на границе не соответствуют действительности.

МИД Беларуси отверг обвинения Польши в причастности к инцидентам на границе