В Польше раскрыли подробности дела белоруса, обвинённого в саботаже и диверсии

Опубликовано: 15.11.2024 13:17 , Обновлено: 15.11.2024

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) арестовали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога здания в Гданьске. Всё случилось 6 ноября, однако об этом стало известно только через неделю. По информации спецслужб, 30-летний соотечественник пытался устроить пожар в малярном депо Гданьска "по заказу "иностранной разведки". Напомним, в Беларуси данные обвинения не комментировали.

Польские спецслужбы заявили, что мужчину зовут Ярослав, ему 30 лет и в стране он проживал вполне на законных основаниях (у белоруса была карта поляка). По их данным, он пытался устроить пожар в одном из малярных депо Гданьска, а конкретнее — в центре красок и штукатурки.

“В ходе проведённых мероприятий у мужчины нашли предметы, которые могут быть использованы для реализации следующих видов саботажных мероприятий”, — заявил представитель МВД Яцек Добжиньский и добавил, что 30-летний белорус, по их мнению, является ещё одним задержанным, который “действовал в составе организованной преступной группы”, цель которой — “акты диверсии и саботажа по поручению иностранных спецслужб” (в частности — российского ГРУ).

«Наши польские спецслужбы держат руку на пульсе. Доказательства, собранные сотрудниками Агентства внутренней безопасности, были достаточно вескими для того, чтобы прокуратура приняла решение о предъявлении обвинений», – заявил Добжиньский. В случае, если белоруса признают виновным, ему грозит вплоть до пожизненного заключения, передала польская газета Rzeczpospolita.

К слову, ранее Агентство внутренней безопасности Польши уже задерживало в январе и мае текущего года несколько поляков, белорусов и украинцев, которых обвинили в поджогах объектов в Гданьске и Гдыне (в частности, речь идёт о поджоге итальянского ресторана коктейлем Молотова). Кроме того, по версии правоохранителей, они готовились поджечь “различные объекты” во Вроцлаве.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

В Варшаве задержали белоруса, которого обвинили в попытке поджога «объекта» в Гданьске