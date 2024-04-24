В Польше автобус с белорусами съехал в кювет и перевернулся — пострадало 7 человек

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Опубликовано: 24.04.2024 10:24 , Обновлено: 24.04.2024

Польское радио RDC сообщило, что возле возле города Седльце, что в Мазовецком воеводстве, утром 24 апреля водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в придорожный кювет, врезалось в дерево и перевернулось. В салоне находилось 14 пассажиров.

“На дороги водитель по неизвестным причинам потерял контроль и въехал в кювет. 5 человек с телесными повреждениями, не угрожающими жизни, были доставлены в больницу. На месте работают спасательные службы”, — сообщили представители польской полиции.

Обновлено В Министерстве иностранных дел Беларуси уточнили, что пострадавших больше: "7 из 14 находившихся в автобусе белорусов доставлены в госпиталь с лёгкими травмами, ещё 7 человек ждут другого автобуса для продолжения движения по маршруту", передало информагентство "БелТА".

Ранее Telegraf.news писал, что во вторник, 23 апреля, около 19:00 на 99-м километре автодороги Р-6 “Ивацевичи — Пинск — Столин” произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли на месте.

В МВД Беларуси сообщили, что, по предварительной информации, 61-летний водитель Audi совершил попутное столкновение с Renault Megane, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся ещё с двумя автомобилями — Renault Grand Scenic и Volkswagen. В результате ДТП 78-летний водитель и его 69-летняя супруга, пассажирка Volkswagen, погибли на месте. Водителя Audi доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Под Пинском столкнулись четыре автомобиля — погибла семейная пара