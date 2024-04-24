Под Пинском столкнулись четыре автомобиля — погибла семейная пара

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Опубликовано: 24.04.2024 07:32 , Обновлено: 24.04.2024

Во вторник вечером, около 19:00 на 99-м километре автодороги Р-6 "Ивацевичи — Пинск — Столин" произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли на месте.

В МВД Беларуси сообщили, что, по предварительной информации, 61-летний водитель Audi совершил попутное столкновение с Renault Megane, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся ещё с двумя автомобилями — Renault Grand Scenic и Volkswagen. В результате ДТП 78-летний водитель и его 69-летняя супруга, пассажирка Volkswagen, погибли на месте. Водителя Audi доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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[info_b]В МВД напомнили, что обгон считается одним из самых опасных манёвров на дороге. Всем участникам дорожного движения нужно быть предельно внимательными и собранными. Водителям — выбирать безопасную скорость в конкретных дорожных условиях, дистанцию и боковой интервал, отказаться от необдуманных обгонов и перестроений.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в начале апреля произошла авария с участием маршрутки в Мостовском районе. 41-летний водитель не сумел обогнать трактор, и автомобиль перевернулся. По предварительной информации, никто из пассажиров не был пристёгнут.

Под Мостами опрокинулась маршрутка с 20 пассажирами, включая двух детей-подростков