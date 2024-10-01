В Полоцком районе загорелась школа

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Опубликовано: 01.10.2024 18:44 , Обновлено: 01.10.2024

В МЧС сообщили о пожаре в здании средней школы в деревне Фариново Полоцкого района Витебской области. По информации ведомства, пострадавших нет.

По данным МЧС, загорелась кровля двухэтажной школы, которая находится на капитальном ремонте.

Причина пожара пока неизвестна, его обстоятельства устанавливают, дополнили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в МЧС днем 28 сентября сообщили о пожаре в минском торговом центре (ТЦ) по улице Немига, 3. По информации ведомства, эвакуировали больше 140 человек.

В минском ТЦ произошел пожар — эвакуировали свыше 140 человек