В минском ТЦ произошел пожар - эвакуировали свыше 140 человек
В МЧС днем 28 сентября сообщили о пожаре в минском торговом центре (ТЦ) по улице Немига, 3. По информации ведомства, эвакуировали больше 140 человек.
Как рассказали в МЧС, возгорание случилось в павильоне ТЦ на площади 5 квадратных метров, в частности загорелось имущество. По прибытии спасатели зафиксировали плотное задымление на втором этаже центра.
Впоследствии пожар ликвидировали, по оперативным данным МЧС, никто не пострадал. В ведомстве дополнили, что на месте происшествия работало свыше 10 единиц техники, причина возгорания пока неизвестна.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 25 сентября на территории Минского зоопарка произошел пожар, в результате которого сгорела конюшня. Сотрудники зоопарка и животные не пострадали: их успели вовремя вывести наружу.