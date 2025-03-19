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Опубликовано: 19.03.2025 08:16 , Обновлено: 19.03.2025

Ночью 17 марта в Полоцке 23-летняя пассажирка такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ДТП. Об этом сообщила ГАИ Витебского региона.

Инцидент произошёл около 3:00 на «хлебозаводской» дороге (Н-16303) между Полоцком и Новополоцком. 28-летний водитель такси (автомобиль Toyota) вёз пассажирку на переднем сиденье. Девушка отвлекала водителя, а затем выхватила руль. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

Фото: ГАИ Витебской области

В ДТП никто не пострадал.

В отношении пассажирки составили протокол за создание аварийной обстановки. От медицинского освидетельствования она отказалась. Ей грозит штраф до 20 базовых величин.

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