Под Быховом из-за снегопада столкнулись две легковушки – трое детей в реанимации
Утром 15 марта на трассе под Быховом в Могилёвской области из-за сложных дорожных условий, спровоцированных сильным снегопадом, произошла серьёзная авария, в которой пострадали 7 человек. Трое детей в результате ДТП оказались в реанимации.
По данным Следственного комитета, авария произошла на 273-м километре трассы “Граница РФ-Витебск-Гомель-Граница Украины”. По предварительным данным, в условиях снегопада легковой автомобиль Nissan из-за сложных условий занесло на дороге, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с другой легковушкой, марки Honda.
В результате ДТП травмы получили 7 человек, включая трёх детей(5, 6 и 7 лет), которые в момент аварии находились в салоне ушедшей в занос иномарки.
О состоянии пострадавших под Быховом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
“Всех осмотрели специалисты трех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Могилевскую областную детскую больницу. Все дети находятся в реанимационном отделении”, - сообщили в ведомстве.
По данным врачей, у госпитализированных пострадавших диагностированы:
- сочетанные травмы,
- переломы,
- ушибы,
- черепно-мозговые травмы.
В настоящее время врачи проводят консилиумы и диагностические исследования пострадавшим.