Под Быховом из-за снегопада столкнулись две легковушки – трое детей в реанимации

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Опубликовано: 15.03.2025 14:53 , Обновлено: 15.03.2025

Утром 15 марта на трассе под Быховом в Могилёвской области из-за сложных дорожных условий, спровоцированных сильным снегопадом, произошла серьёзная авария, в которой пострадали 7 человек. Трое детей в результате ДТП оказались в реанимации.

По данным Следственного комитета, авария произошла на 273-м километре трассы “Граница РФ-Витебск-Гомель-Граница Украины”. По предварительным данным, в условиях снегопада легковой автомобиль Nissan из-за сложных условий занесло на дороге, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с другой легковушкой, марки Honda.

В результате ДТП травмы получили 7 человек, включая трёх детей(5, 6 и 7 лет), которые в момент аварии находились в салоне ушедшей в занос иномарки.

О состоянии пострадавших под Быховом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Всех осмотрели специалисты трех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Могилевскую областную детскую больницу. Все дети находятся в реанимационном отделении”, - сообщили в ведомстве.

По данным врачей, у госпитализированных пострадавших диагностированы:

сочетанные травмы,

переломы,

ушибы,

черепно-мозговые травмы.

В настоящее время врачи проводят консилиумы и диагностические исследования пострадавшим.





