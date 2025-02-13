В Полоцке ГАИ вскрыла припаркованное авто. А так можно было?

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Опубликовано: 13.02.2025 17:07 , Обновлено: 13.02.2025

В Полоцке Витебской области инспекторы ГАИ вскрыли двери припаркованного авто. К такой мере стражи дорог прибегли для того, чтобы достать оттуда ребенка. Журналист Telegraf.news узнал подробности инцидента.

По [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/16703” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Госавтоинспекции Витебщины, инспекторам сообщили о плаче полуторагодовалого ребенка в закрытом авто Renault недалеко от Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Стражи дорог выехали на место, где очевидцы им рассказали, что ребенок находится в автомобиле один уже более часа. При этом температура воздуха на улице была, по данным ГАИ, -10°С.

“Инспекторы ДПС открыли двери транспортного средства, достали ребенка и переместили его в теплый салон служебного автомобиля”, - восстановили ход событий в Госавтоинспекции.

Позже вернулись родители мальчика. Они аргументировали свои действия тем, что ребенок был тепло одет, уснул, а сами отходили ненадолго, передали в ГАИ.

Тем не менее, материалы о случившемся правоохранители направили в инспекцию по делам несовершеннолетних для проведения проверки.

Этот случай показал, что инспекторы ГАИ в случае необходимости могут открыть припаркованное авто.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси водителей могут оштрафовать за прогрев двигателя автомобиля во дворе жилого дома дольше пяти минут. Об этом напомнил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

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