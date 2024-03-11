В Пинском районе женщину госпитализировали с разрывом печени после удара коровы

Опубликовано: 11.03.2024 10:17 , Обновлено: 11.03.2024

На территории молочно-товарного комплекса в Пинском районе женщину, находившуюся на рабочем месте, в область живота ударила корова. Пострадавшую госпитализировали с разрывом печени и не только.

Как рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз по Брестской области, при падении работница комплекса ударилась спиной о металлическую конструкцию. Женщину госпитализировали.

Судебно-медицинские эксперты установили у нее наличие травмы грудной клетки и живота с разрывом печени, это тяжкие телесные повреждения.

Не единичный случай

Похожий инцидент произошел в Березовском районе Брестской области. На территории молочно-товарной фермы рабочий открыл ворота коровника для выгона крупного рогатого скота. Животные выбежали и прижали рабочего спиной к воротам.

Почувствовав боль, мужчина обратился в медучреждение. Его госпитализировали в травматологическое отделение, где обнаружили у пострадавшего переломы поясничных позвонков.

В Госкомитете судебных экспертиз напомнили: поведение животных непредсказуемо, невнимательность может обернуться серьезными последствиями для жизни и здоровья человека. Несмотря на внешнюю безобидность, в отдельных случаях животные способны причинить тяжкие телесные повреждения.

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