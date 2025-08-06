В Пинском районе ввели карантин

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Опубликовано: 06.08.2025 17:34 , Обновлено: 06.08.2025

В нескольких деревнях Пинского района Брестской области объявили карантин по американской белой бабочки. Об этом сообщил местный райисполком.

Так, согласно решению Пинского райисполкома от 24.07.2025 № 1003, карантин ввели в деревнях:

Добрая Воля Оснежицкого сельсовета;

Кнубово Плещицкого сельсовета;

Пинковичи Пинковичского сельсовета.

Документ предполагает, что руководителям различных организаций, ИП, а также физическим лицам в этих населенных пунктах нужно обязательно проверить свои участки и территорию вокруг них и при обнаружении американской белой бабочки принять против вредителя определенные меры. А именно:

срезать и сжигать паутинные гнезда с гусеницами;

перевозить зараженные растения для сжигания на специально отведенные для этого участки в крытом транспорте;

чистить транспортные средства, инструменты, тары, одежду и обувь после проведения работ;

обрабатывать пораженные деревья и насаждения инсектицидами против листогрызущих насекомых и бактериальными препаратами, разрешенными к применению согласно Государственному реестра средств защиты растений и удобрений.

Так американская бабочка поражает растения

Чем опасна американская белая бабочка?

Американскую белую бабочку считают очень прожорливой, всеядной и очень плодовитой (одна самка может отложить 1200-1500 яиц). Она быстро повреждает деревья, кустарники, траву и другие насаждения.

У плодовых деревьев из-за вредителя при повреждении 20 % листьев урожайность снижается на 5–10 %, при повреждении 50 % листьев – на 50–55 %. Объедание листвы на 75 % влечет полное отсутствие урожайности.

Кроме этого, обильные волоски, покрывающие тело гусениц, могут вызывать аллергические реакции у людей.

Характерный признак , по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц, которые состоят из оплетенных паутиной листьев и ветвей растения.

Согласно данным Малоритского ЖКХ, впервые в Беларуси американскую белую бабочку зарегистрировали в 2019 году в населенных пунктах Норовлянского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

А осенью 2021 года вредителя заметили и в Брестской области.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на видеоролик, снятый в выходные на поле вблизи деревни Клепачи Зельвенского района Гродненской области и выложенный на видеоплатформе TikTok. На кадрах было видно, как работники местного сельхозпредприятия сжигают пластиковые канистры с ядохимикатами в нарушение всех правил.

Под Зельвой аграрии сжигали канистры с ядохимикатами прямо в поле. Минприроды отреагировало