В Пинском районе ввели карантин
В нескольких деревнях Пинского района Брестской области объявили карантин по американской белой бабочки. Об этом сообщил местный райисполком.
Так, согласно решению Пинского райисполкома от 24.07.2025 № 1003, карантин ввели в деревнях:
- Добрая Воля Оснежицкого сельсовета;
- Кнубово Плещицкого сельсовета;
- Пинковичи Пинковичского сельсовета.
Документ предполагает, что руководителям различных организаций, ИП, а также физическим лицам в этих населенных пунктах нужно обязательно проверить свои участки и территорию вокруг них и при обнаружении американской белой бабочки принять против вредителя определенные меры. А именно:
- срезать и сжигать паутинные гнезда с гусеницами;
- перевозить зараженные растения для сжигания на специально отведенные для этого участки в крытом транспорте;
- чистить транспортные средства, инструменты, тары, одежду и обувь после проведения работ;
- обрабатывать пораженные деревья и насаждения инсектицидами против листогрызущих насекомых и бактериальными препаратами, разрешенными к применению согласно Государственному реестра средств защиты растений и удобрений.
Чем опасна американская белая бабочка?
Американскую белую бабочку считают очень прожорливой, всеядной и очень плодовитой (одна самка может отложить 1200-1500 яиц). Она быстро повреждает деревья, кустарники, траву и другие насаждения.
У плодовых деревьев из-за вредителя при повреждении 20 % листьев урожайность снижается на 5–10 %, при повреждении 50 % листьев – на 50–55 %. Объедание листвы на 75 % влечет полное отсутствие урожайности.
Кроме этого, обильные волоски, покрывающие тело гусениц, могут вызывать аллергические реакции у людей.
Характерный признак , по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц, которые состоят из оплетенных паутиной листьев и ветвей растения.
Согласно данным Малоритского ЖКХ, впервые в Беларуси американскую белую бабочку зарегистрировали в 2019 году в населенных пунктах Норовлянского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.
А осенью 2021 года вредителя заметили и в Брестской области.
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на видеоролик, снятый в выходные на поле вблизи деревни Клепачи Зельвенского района Гродненской области и выложенный на видеоплатформе TikTok. На кадрах было видно, как работники местного сельхозпредприятия сжигают пластиковые канистры с ядохимикатами в нарушение всех правил.
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