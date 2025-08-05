Под Зельвой аграрии сжигали канистры с ядохимикатами прямо в поле. Минприроды отреагировало

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2025 09:12 , Обновлено: 05.08.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на видеоролик, снятый в выходные на поле вблизи деревни Клепачи Зельвенского района Гродненской области и выложенный на видеоплатформе TikTok. На кадрах было видно, как работники местного сельхозпредприятия сжигают пластиковые канистры с ядохимикатами в нарушение всех правил.

После того, как информация о нарушении правил обращения с опасными отходами дошла до профильного ведомства, на место происшествия направили специалиста Зельвенской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

“Факт был подтвержден. В результате большое количество вредных веществ было выброшено в атмосферный воздух, что негативно повлияло на окружающую среду данной местности”, - рассказал об итогах проверки специалист.

Он пояснил, что канистры должны были быть переданы специализированным организациям, поскольку ёмкости из-под химикатов являются вторичными материальными ресурсами и подлежат повторной переработке.

В результате в отношении должностного лица и юридического лица сельхозпредприятия “Мижеричи”, чьи сотрудники и решили канистры просто сжечь, возбудили административное производство в отношении должностного лица сельхозпредприятия и юридического лица. Как пояснили в пресс-службе Минприроды, за нарушения по части 3 статьи 16.44 КоАП Республики Беларусь должностные лица могут оштрафовать до 30 базовых величин (1260 рублей сегодня), а юрлицо - до 1000 базовых величин (до 42000 рублей).

В пресс-службе ведомства также отчитались, что на данный момент земельный участок, где сжигали ёмкости с опасными химиками, очистили, а продукты горения вывели и утилизировали.

Фото: Минприроды РБ

В свою очередь директор филиала “Мижеричи” ООО “Биоком” Дмитрий Дорошкевич обратился в TikTok к жителям деревни Клепачи и принёс публичные извинения за “принесенные неудобства”. Он заявил, что с работниками, которые отвечали за утилизацию канистр, “провели работу”.