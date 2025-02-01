В Пинске парень на глазах у продавцов украл ящик вина и убежал с ним в лес

Опубликовано: 01.02.2025 10:45 , Обновлено: 01.02.2025

В Пинском ГОВД рассказали о необычном грабеже в райцентре: парень на глазах у продавцов вынес ящика вина из магазина. Когда сотрудники торговой точки стали делать 24-летнему пинчанину замечания, тот просто убежал с ящиком.

По словам заведующей магазина, парень зашел туда и просто вынес ящик вина мимо кассы, женщина вызвала милицию, [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/58859” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в УВД Брестского облисполкома.

По его информации, пинчанин, услышав милицейские сирены, в ближайшей лесополосе выкинул ящик в кусты, но это его не спасло от задержания.

По данным правоохранителей, кражу совершил 24-летний безработный, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности. Как передали в милиции, задержанный украл вино для личных нужд (каких именно, не уточнили). Парень думал, что в магазине его примут за грузчика и так он спокойно уйдет оттуда.

Следователи возбудили уголовное дело за грабеж (ст. 206 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК)).

Ранее Telegraf.news писал, что на Витебщине вор-«альпинист» вынес больше $22 тыс., около 3 тыс. евро и ювелирные украшения из квартиры на 4-м этаже. Спустя время в милиции пришли к выводу, что своего экс-начальника обокрал подчиненный.

На Витебщине вор-«альпинист» вынес больше 22 тысяч долларов из квартиры на 4 этаже