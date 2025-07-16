В озере под Минском заметили мор рыбы. Что ответили в райинспекции природных ресурсов?

Опубликовано: 16.07.2025 18:42 , Обновлено: 16.07.2025

В Минском районе в водоёме возле деревни Тарасово зафиксировали массовый мор рыбы. На место выезжали специалисты для выяснения причин произошедшего.

Для изучения ситуации власти создали комиссию, в которую вошли представители Ждановичского сельского исполнительного комитета, Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и ветеринарной станции. Об инциденте уведомили и землепользователя — агрокомбинат «Ждановичи». [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?l=sat%2Cskl&ll=27.385465%2C53.932442&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=16” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

В Минской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что взяли пробы воды для лабораторных исследований. «Выводы делать сложно. Всё будет известно после проведения экспертиз», — заявили в инспекции. Результаты ожидаются через несколько недель.

Специалисты попросили дождаться официальных результатов исследований и не делать преждевременных выводов о причинах мора рыбы.

Заместитель директора агрокомбината «Ждановичи» Алексей Петруша заявил изданию «Прысталічча», что подобные заморные явления могут происходить в периоды установления высоких температур. По его словам, предприятие получило от Минского райисполкома поручение очистить водоём.

«Работники нашего предприятия уже выехали на место и проводят работу по извлечению рыбы из водоёма», — сообщил он.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о весеннем море рыбы в Брестской области.

Минприроды Беларуси сообщило о массовой гибели рыбы в Огинском канале. Какую возможную причину озвучили?