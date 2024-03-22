В Островецком районе неизвестные разрисовали электричку. Что им грозит?

📷 Фото

Опубликовано: 22.03.2024 12:27 , Обновлено: 22.03.2024

Прошлой ночью, с 21 на 22 марта, на железнодорожной станции "Гудогай" в Островецком районе хулиганы разрисовали вагоны электропоезда. Об этом рассказали и показали в соцсетях УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции обнаружили, что акт вандализма совершили четверо неизвестных. После того, как состав простоял на станции несколько часов, нарушители закона подошли с тыльной стороны и разрисовали из баллончиков с краской борта нескольких вагонов.

В итоге электричку направили в малярный цех для устранения “последствий ночи”, а личности неизвестных белорусских “художников” устанавливаются.

[info_b]Вандализмом считается нанесение надписей, иероглифов, рисунков на фасадах зданий, сооружений, на стёклах общественного транспорта, в общественных местах, жилых помещениях и учебных заведениях. [/info_b]

Согласно статье 11.3 Кодекса об административных нарушениях Республики Беларусь, за незаконное нанесение рисунков при незначи­тельном ущербе хулиганам грозит штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей).

Ранее Телеграф писал, что в Брестской области белорус убил свою жену, а после устроил ДТП, въехав на скорости свыше 180 км/ч в городскую стелу.

В Столине мужчина убил жену топором, а сам влетел в стелу на скорости 180 км/ч и выжил