В Осиповичах мужчину засыпало землёй — его доставали спасатели

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Опубликовано: 29.06.2024 15:41 , Обновлено: 29.06.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили об инциденте, который произошёл сегодня утром в Осиповичах Могилёвской области. Во время того, как на территории частного дома экскаватор копал яму под канализацию, внезапно обрушился грунт и хозяина дома засыпало землёй.

На кадрах можно увидеть, как экстренно прибывшие на помощь сотрудники МЧС при помощи специального инструмента помогли мужчине выбраться, после чего медики доставили его в больницу. На данный момент состояние пострадавшего неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что в Интернете появились кадры с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, которая случилась в Минске во вторник, 25 июня. На видео можно рассмотреть, как 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ехала по крайней левой полосе, когда туда перестроился автомобиль марки Dongfeng. Избежать столкновения не удалось.

Появилось видео, как 29-летняя минчанка врезалась на мотоцикле в автомобиль