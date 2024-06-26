Появилось видео, как 29-летняя минчанка врезалась на мотоцикле в автомобиль

🎥 Видео

Опубликовано: 26.06.2024 16:16 , Обновлено: 26.06.2024

В Интернете появились кадры с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, которая случилась в Минске во вторник, 25 июня. На видео можно рассмотреть, как 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ехала по крайней левой полосе, когда туда перестроился автомобиль марки Dongfeng. Избежать столкновения не удалось.

“В результате инцидента девушка получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования”, — уточнили в ГАИ Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что около деревни Байки, что в Новогрудском районе, произошло ДТП со смертельным исходом. 58-летний водитель микроавтобуса влетел в гужевую повозку, которой управлял 54-летний житель района. В результате аварии последний скончался, а пассажиров маршрутки экстренно доставили в больницу.

Под Новогрудком маршрутка протаранила телегу — водитель скончался, ещё шестеро в больнице