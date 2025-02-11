В Осиповичах милиция со стрельбой задержала мужчину, которого "заподозрили в преступлении"

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Опубликовано: 11.02.2025 21:07 , Обновлено: 11.02.2025

В Министерстве внутренних дел сообщили об инциденте, который недавно произошёл в Осиповичах Могилёвской области. Так, в ГАИ поступила информация о том, что нужно задержать автомобиль Seat, т.к. на нём передвигался "предполагаемый злоумышленник". Однако в ходе погони белорус пытался скрыться, из-за чего инспекторы ДПС начали стрелять.

По информации МВД, сотрудники дорожно-патрульной службы “оперативно обнаружили” транспортное средство, водителя которого “заподозрили в преступлении”. Правда, в каком именно, не рассказали. Так или иначе, инспекторы ДПС подали ему сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и дал газу, пытаясь скрыться. Началась погоня.

В ведомстве сообщили, что нарушитель “умышленно вилял по проезжей части”, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. По этой причине милиционеры приняли решение использовать табельное оружие. После прицельных выстрелов по колёсам мужчину задержали.

“За рулём находился 56-летний минчанин. На него составлены административные протоколы, водитель водворён в ИВС. Следователями будет дана правовая оценка его действиям. Автомобиль доставят на охраняемую стоянку”, — подытожили в Министерстве внутренних дел.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Могилёвского облисполкома рассказали о задержании бесправника в Горках, для остановки которого милиции пришлось открыть огонь. За рулём легкового автомобиля марки ВАЗ оказался 16-летний подросток.

В Горках милиция со стрельбой задержала 16-летнего подростка на «Жигулях»