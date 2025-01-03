В Горках милиция со стрельбой задержала 16-летнего подростка на "Жигулях"

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Опубликовано: 03.01.2025 11:39 , Обновлено: 03.01.2025

В УВД Могилёвского облисполкома рассказали о задержании бесправника в Горках, для остановки которого милиции пришлось открыть огонь. За рулём легкового автомобиля марки ВАЗ оказался 16-летний подросток.

Как пояснили в могилёвской милиции, погоня за “Жигулями” в Горках началась после того, как водитель проигнорировал требование инспекторов ГАИ об остановке. Вместо того, чтобы остановиться, автомобиль ускорился и, как заявили в милиции, “создал реальную угрозу участникам дорожного движения”, после чего началось преследование нарушителя.

“После неоднократных предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам”, - рассказали, как развивались события, в областном УВД.

Впоследствии выяснилось, что за рулем находился 16-летний учащийся колледжа, разумеется, водительских прав у подростка не было. При этом на пассажирском сиденье с ним был совершеннолетний владелец авто - 24-летний житель одной из деревень района. Впрочем, и этот мужчина действующего водительского удостоверения не имеет.

В результате в отношении подростка составили восемь административных протоколов, один из них - за неисполнение законных требований сотрудников ОВД. В ближайшем будущем ему предстоит пообщаться с комиссией по делам несовершеннолетних.

Владельца легковушки также привлекли к ответственности и отправили в изолятор временного содержания, а его авто отправили на штрафстоянку. По факту правонарушений на него составили три протокола.