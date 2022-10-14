В Орше три «спортика» угрожали отрезать человеку палец, чтобы получить $1000

Опубликовано: 14.10.2022 13:57 , Обновлено: 14.10.2022

В Орше минские оперативники и местный ОМОН задержали троих молодых людей-«спортиков» в момент, когда они угрожали отрезать палец наркозакладчику.

Среди них — 18-летний оршанец и еще двое несовершеннолетних учащихся профессионального технического лицея — 16-летний подросток и его 15-летняя девушка.

[info_b] Спортики — это люди, которые работают на наркомаркет. Они избивают наркозакладчиков, обманывающих своих кураторов.[/info_b]

Как сообщили в МВД, куратор молодых людей предлагал им разные способы наказывать наркозакладчиков. Например, за отрезанный палец и подожженную машину обещал 1000 долларов. За просто избиение — поменьше.

При этом, «спортики» должны были снимать все на видео.

Кстати, в МВД предложили приравнивать «спортиков» к продавцам наркотиков, чтобы их тоже судили по по ст.328 Уголовного кодекса, по которому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях разлетелось видео, на котором видно, как в Борисове кондуктор бьет пассажира, и при этом нецензурно выражается. Как утверждают очевидцы, все из-за того, что мужчина не смог оплатить проезд без сдачи. Ситуацию прокомментировали в местном автопарке.

В Борисове кондуктор напала на пассажира, который заплатил за проезд больше на 20 копеек