В Борисове кондуктор напала на пассажира, который заплатил за проезд больше на 20 копеек

🎥 Видео

Опубликовано: 03.10.2022 17:08 , Обновлено: 13.11.2024

В соцсетях разлетелось видео, на котором видно, как в Борисове кондуктор бьет пассажира, и при этом нецензурно выражается. Как утверждают очевидцы, все из-за того, что мужчина не смог оплатить проезд без сдачи. Ситуацию прокомментировали в местном автопарке.

На кадрах видно, как женщина в ярко-оранжевой форме кондуктора бьет пассажира руками, а также пинает ногами. Говорят, она так отреагировала на то, что мужчина дал ей за билет 1 рубль вместо 80 копеек.

«Я тебе сказала, дай копейки, #####, #### ######», — слышно на видео.

Пассажир, в свою очередь, стал звать на помощь водителя:

«Водитель, остановите автобус!».

[info_b][info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика! [/info_b][/info_b]

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Ситуацию прокомментировал директор филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Слаек изданию «Минская правда»:

«Мы в ужасе от этой ситуации и просим прощение у пассажира».

Однако, по его словам, он не может разобраться в произошедшем, потому что этот кондуктор уже 5 дней не выходит на работу и не отвечает на звонки.

«Сейчас готовятся документы на ее увольнение за прогулы», — заверил Слаек.

Ранее Телеграф писал, что в сети появилось видео, где молодой человек попытался проехать на автобусе без оплаты. Но чтобы не попасться в руки контроллеров, он не заходил в салон, а попытался зацепиться сзади транспортного средства снаружи.

«Что он делает?» — В Минске парень решил проехать снаружи автобуса