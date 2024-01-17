В Орше милиция задержала мужчину с тюбингом. Что не так?

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Опубликовано: 17.01.2024 12:25 , Обновлено: 17.01.2024

В Министерстве внутренних дел 17 января сообщили о задержании 30-летнего жителя Орши (Витебская область). Причиной задержания и составления сразу нескольких проколов на молодого человека стало его увлечение популярным в Беларуси зимним видом развлечений - катанием на тюбинге.

Задержали мужчину милиционеры после заявления местной жительницы, которая пожаловалась в органы на то, что некий неизвестный повредил забор на ее участке. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, просмотрев камеры наружного видеонаблюдения, в забор врезались тюбинги, на которых катались местные жители.

При этом привязаны тюбинги были к автомобилю, в нарушение всех правил: на повороте дороги их занесло и они врезались в забор. Как отметили в МВД, лишь “по счастливой случайности никто не пострадал”: в одном тюбинге сидел 6-летний ребенок, во втором - мужчина с 3-летней девочкой.

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В ГАИ в связи с происшествием напомнили, что катание на тюбинге - “крайне травмоопасное зимнее развлечение”.

“Если пренебрегать правилами безопасности. Категорически запрещено буксировать тюбинг автомобилем, снегоходом, квадроциклом и т.д., так как это представляет угрозу жизни и здоровью людей”, - подчеркнули в ГАИ.

В ведомстве не уточнили, по каким именно статьям в отношении нарушителя составили протоколы. Однако, практика показывает, что за катание на тюбинге водителей в Беларуси могут привлечь как минимум по пункту 6 статьи 18.13 КоАП Беларуси - за нарушение правил перевозки пассажиров. За это водителю может грозить штраф до 4 базовых величин (160 рублей сегодня), а за повторное подобное нарушение в течение года — до 8 базовых величин (320 рублей).

Ранее Телеграф рассказывал, как в декабре 2023 года в интернете появилось видео аналогичного опасного зимнего развлечения — ребёнок катался на улице Карского в Гродно на тюбинге, привязанном к фаркопу автомобиля Nissan. Запись привлекла внимание не только любителей коротких видео в TikTok, но и Госавтоинспекции. Уже на следующий день в Гродненской ГАИ отчитались о результатах проверки.

В Гродно женщина прокатила ребёнка на тюбинге, привязав его к авто. Как наказали?