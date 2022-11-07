В Орше маршрутное такси с пассажирами столкнулось с Мерседесом

Опубликовано: 07.11.2022 20:41 , Обновлено: 15.11.2024

В Орше 6 ноября маршрутное такси, везущее пассажиров, попало в ДТП. Это произошло 6 ноября в 16 часов на пересечении улиц Василия Молокова, Феликса Дзержинского и Пакгаузной.

Маршрутного такси «Citroen» не разъехалось с легковым автомобилем «Mercedes-Benz», сообщили в ГАИ Витебска.

В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали. Других подробностей в ГАИ региона не сообщили.

Однако там попросили водителей “быть предельно внимательными при проезде перекрестков и двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу транспорту”.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Минска 7 ноября показали видео на котором видно, как происходит ночное ДТП, да ещё под колесами оказывается пешеход.

В ГАИ Минска показали шок-видео, снятое в автомобиле во время наезда на пешехода