В Орше маршрутное такси с пассажирами столкнулось с Мерседесом
В Орше 6 ноября маршрутное такси, везущее пассажиров, попало в ДТП. Это произошло 6 ноября в 16 часов на пересечении улиц Василия Молокова, Феликса Дзержинского и Пакгаузной.
Маршрутного такси «Citroen» не разъехалось с легковым автомобилем «Mercedes-Benz», сообщили в ГАИ Витебска.
В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали. Других подробностей в ГАИ региона не сообщили.
Однако там попросили водителей “быть предельно внимательными при проезде перекрестков и двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу транспорту”.
Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Минска 7 ноября показали видео на котором видно, как происходит ночное ДТП, да ещё под колесами оказывается пешеход.
В ГАИ Минска показали шок-видео, снятое в автомобиле во время наезда на пешехода