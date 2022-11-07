В ГАИ Минска показали шок-видео, снятое в автомобиле во время наезда на пешехода

🎥 Видео

Опубликовано: 07.11.2022 19:35 , Обновлено: 07.11.2022

В ГАИ Минска 7 ноября показали видео на котором видно, как происходит ночное ДТП, да ещё под колесами оказывается пешеход.

На видео, сделанном из салона автомобиля, внезапно происходит удар, разбивается лобовое стекло, а затем видно тело пострадавшего пешехода.

“Дорожно-транспортое происшествие происходит в самый неожиданный момент. Пешеходы, дайте водителю шанс заметить вас раньше! Обозначьте себя в темноте”, - попросили в ГАИ Минска. А водителям напомнили, что пешеходы могут быть незаметны.

Надеемся, ролик всё-таки постановочный, но от этого не менее впечатляющий. Вот посмотрите сами:

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Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ заявили, что белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов в темное время суток. И это несмотря на ранее объявленную силовиками акцию, призванную предотвратить такой ход событий.

Белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов ночью — ГАИ