В ГАИ Минска показали шок-видео, снятое в автомобиле во время наезда на пешехода
В ГАИ Минска 7 ноября показали видео на котором видно, как происходит ночное ДТП, да ещё под колесами оказывается пешеход.
На видео, сделанном из салона автомобиля, внезапно происходит удар, разбивается лобовое стекло, а затем видно тело пострадавшего пешехода.
“Дорожно-транспортое происшествие происходит в самый неожиданный момент. Пешеходы, дайте водителю шанс заметить вас раньше! Обозначьте себя в темноте”, - попросили в ГАИ Минска. А водителям напомнили, что пешеходы могут быть незаметны.
Надеемся, ролик всё-таки постановочный, но от этого не менее впечатляющий. Вот посмотрите сами:
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Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ заявили, что белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов в темное время суток. И это несмотря на ранее объявленную силовиками акцию, призванную предотвратить такой ход событий.
Белорусские водители стали чаще наезжать на пешеходов ночью — ГАИ