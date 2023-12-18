В Орше маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

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Опубликовано: 18.12.2023 20:32 , Обновлено: 18.12.2023

В ГАИ Витебской области сообщили 18 декабря, что в Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. Это произошло около 17 часов на улице улице 1 мая.

По данным ГАИ, 34-летний водитель “ГАЗели” въехал в грузовик, который остановился прямо на проезжей части из-за неисправности.

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“В момент ДТП в салоне маршрутки находилось 9 человек. В результате аварии, транспортные средства получили механические повреждения. Один пассажир передан медикам для обследования”, - рассказали в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в Витебске троллейбус, следовавший по одному из маршрутов в городе, загорелся во время движения. Это произошло около 11 часов 18 декабря на проспекте Черняховского.

В Витебске прямо на ходу загорелся троллейбус с пассажирами