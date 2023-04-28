В одном из супермаркетов Минска включили порно. Что было дальше?

Опубликовано: 28.04.2023 12:13 , Обновлено: 28.04.2023

В одном из строительных супермаркетов Минска 16-летний школьник из Гродно включил на компьютере порнографию. Стало известно, как его наказали.

Инцидент произошел в столичном магазине на ул. Ванеева. В торговом зале подросток увидел компьютер, подошел к нему и ввел в поисковике название сайта с порнороликами. В тот момент рядом никого не было.

Он включил видео в полноэкранном режиме, после чего ушел. Ролик увидела продавец магазина — она выключила компьютер и сообщила о произошедшем в милицию.

Школьника нашли. Против него выдвинули обвинение в публичной демонстрации порнографических материалов. Он вину не признал, передает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

27 апреля стало известно, что суд признал его виновным и согласно ч. 1 ст. 343 Уголовного кодексе с применением ст. 117 УК назначил ему «принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на срок два месяца». А именно: подростку запретили посещать определенные места, ограничили нахождение вне дома и обязали отмечаться в милиции.

Ранее Телеграф писал, что в Ушачах Витебской области оперативники ликвидировали порностудию.

В Ушачах ликвидировали порностудию