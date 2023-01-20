В Ушачах ликвидировали порностудию

Опубликовано: 20.01.2023 10:00 , Обновлено: 20.01.2023

В Ушачах Витебской области оперативники ликвидировали порностудию. Об этом сообщили в МВД 20 января.

По данным милиции 18-летняя девушка с августа 2021 года снимала порно у себя дома. Она сама участвовала в съемках, а также привлекала знакомых.

Как сообщили в МВД, свои видео девушка продавала через телеграм-канал. За каждый ролик получала до 80 рублей.

Ее контент купили, как минимум, 40 человек.

При обыске у девушки нашли компьютерную технику, фото-видеоаппаратуру, осветительное оборудование, «предметы сексуального назначения», декорации.

Против нее возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.