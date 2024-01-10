В одной из минских школ обнаружили кишечную инфекцию. Что известно?

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Опубликовано: 10.01.2024 18:31 , Обновлено: 10.01.2024

В Минске у учеников средней школы №165 зарегистрировали случаи кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения вечером 10 января.

В ведомствеотметили, что детей, у которых появились симптомы, госпитализировали в одну из столичных больниц ” на дообследование”. Количество школьников там не назвали.

Обновлено Позже пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что ученики, которые находятся в больнице, "чувствуют себя удовлетворительно", "их состояние стабильное". По ее словам, там лежит "несколько подростков".

По информации Минздрава, сейчас организовали “проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и эпидемиологического расследования”. Сейчас специалисты:

начали оценивать организацию питания, в том числе условия приготовления и реализации блюд;

отобрали пробы готовых блюд и воды;

обследовали персонал пищеблока на кишечную группу инфекций.

Больше подробностей в министерстве не озвучили. Когда они появятся, Телеграф обязательно сообщит.

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