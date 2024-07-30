В Минске задержали 16-летнего школьника и 21-летнюю учительницу. За что грозит "уголовка"?

Опубликовано: 30.07.2024 13:49 , Обновлено: 30.07.2024

В МВД Беларуси за пособничество в мошенничестве задержали школьника, студента и учительницу одной из столичных школ. Так, двое 16-летних подростков, планировавших немного подзаработать, забрали у 80-летнего пенсионера более 12 тысяч рублей за якобы спасение родственника, попавшего в ДТП. По аналогичной схеме пыталась увеличить доход и 21-летняя учительница из Минска.

В милиции сообщили, что двое 16-летних подростков наткнулись в мессенджере на вакансию с заманчивой оплатой: 250 рублей в конце дня. По словам нанимателя, работа заключалась в том, чтобы перевозить валюту от граждан, которые хотят продать её по более выгодной цене. Согласившись, молодые люди забрали у 80-летнего пенсионера более 12 тысяч рублей за “спасение родственника”, попавшего в ДТП. О случившемся на линию 102 сообщила дочь потерпевшего.

Не хватало собственной зарплаты и 21-летней учительнице из Минска. Так, куратор предложил ей доставлять посылки из одной точки в другую. Девушка посетила двух пенсионерок, которые передали почти 44 тысячи рублей, думая, что таким образом помогают своим близким.

Затем молодые люди, оставив себе небольшой процент в качестве вознаграждения, отдали наличные ещё одному пособнику. Его тоже задержали – прямо на рабочем месте. 21-летний сварщик, ранее судимый, также нашёл подработку в группе мессенджера. Принятые от курьеров деньги он должен был переводить на указанные аферистами счета.

“Не верьте заманчивым предложениям безопасного, быстрого и лёгкого заработка в Интернете. Если кто-то это обещает, скорее всего, вы имеете дело с преступниками”, — предупредили белорусские милиционеры.

[info_b]По факту мошенничества правоохранители возбудили несколько уголовных дел. Согласно ст. 209 УК РБ, молодым людям может грозить до 5 лет лишения свободы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что столичная милиция предостерегла белорусов от участия в незаконном бизнесе, который может отправить самих “бизнесменов” за решётку, а их клиентов — на больничную койку или прямиком в морг.

Одна надпись может «отправить в морг». В МВД предупредили об опасном для белорусов бизнесе