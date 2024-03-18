В МВД показали, как со стрельбой задержали таксиста за «насилие в отношении милиционера»
В понедельник, 18 марта, в МВД Беларуси рассказали о задержании таксиста, совершившего наезд на милиционера. Подробности происшествия и кадры самого задержания ведомство показало в своем телеграм-канале.
По информации МВД, к ним обратился минчанин у которого на парковке случился конфликт с таксистом.
“Сотрудники патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД незамедлительно выбыли на место происшествия. В ходе разбирательства таксист под предлогом переставить машину попытался скрыться, при этом совершил наезд на милиционера”, — рассказал командир роты ППСМ Октябрьского РУВД Андрей Бас.
Мужчину со стрельбой задержали в Минской области. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело “за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел”, по которому теперь белорусу грозит до 7 лет лишения свободы.
В ведомстве сообщили, что 32-летний обвиняемый состоит на учете у нарколога и “имеет ограничение на управление транспортными средствами”. Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело “за хулиганство”.
Ранее Телеграф писал о том, что руководитель компании “Яндекс Go” в СНГ Кирилл Свинцов спрогнозировал “значительный рост цен” на услуги такси в Беларуси, а также “критическое снижение” количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него Транспортная инспекция Минтранса должна будет включать сведения обо всех работающих в Беларуси перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах.
«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси