В МВД Беларуси рассказали, сколько завели дел за надругательство над госфлагом в октябре

Опубликовано: 04.11.2022 09:40 , Обновлено: 04.11.2022

В Министерстве внутренних дел (МВД) 4 ноября сообщили, сколько уголовных дел возбудили на белорусов за «надругательство над государственными флагами» с середины октября.

Там назвали «несколько случаев», произошедших в Минске и регионах.

Например, по данным МВД, в Ивацевичском районе 33-летний мужчина сорвал государственный флаг со здания местной администрации.

А 26 октября то же самое сделала 26-летняя девушка в Минске «после посещения увеселительного заведения», продолжили в министерстве.

Днем позже в Дрибинском районе 22-летний местный житель и его 23-летний знакомый украли госфлаг со здания Дома культуры, но для фотосессии.

Скриншот с видео МВД

30 октября в Бобруйске мужчина сорвал полотно с магазина.

Итого 4 случая.

Все фигуранты, как говорят милиционеры, были в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

Как писал ранее Телеграф, в пресс-службе МВД 2 ноября сообщили, что провели в Могилевской области учения по подавлению протестов в местах заключения. Глава внутренних войск МВД Карпенков объяснил это возможностью «возобновления протестной активности» в том числе и там.

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