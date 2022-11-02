МВД Беларуси провело учения по подавлению восстания экстремистов в тюрьмах

Опубликовано: 02.11.2022 18:17 , Обновлено: 02.11.2022

В пресс-службе МВД 2 ноября сообщили, что провели в Могилевской области учения по подавлению протестов в местах заключения. Глава внутренних войск МВД Карпенков объяснил это возможностью "возобновления протестной активности" в том числе и там.

В ходе учений силовики также учились находить “вооруженных экстремистов” и освобождать заложников. Внутренние войска и охранники тренировались выявлять “беспилотные летательные аппараты для разведки, доставки грузов и координации действий экстремистов”.

По [link href=“https://t.me/pressmvd/5727” rel=“noopener” target=“_blank”] мнению [/link] Николая Карпенкова, он не исключают “попытки деструктивных сил возобновить протестную активность, в том числе с использованием объектов исправительной системы”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил «иностранные спецслужбы» в подготовке на территории Украины до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Беларуси.

Глава КГБ Тертель заявил, что Запад планирует захватить один райцентр Беларуси