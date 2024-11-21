В Мозырском районе отец привязывал цепью сына к батарее, чтобы учил уроки. Как наказал суд мужчину?

Опубликовано: 21.11.2024 14:16 , Обновлено: 21.11.2024

В Мозырском районе 42-летний отец привязывал сына цепью к батарее, чтобы тот не убегал из дома и учил уроки. О происходящем узнали педагоги школы, где учился мальчик, при посещении семьи.

По данным службы информации прокуратуры Гомельской области, мужчина не меньше трех раз с декабря 2023 года по январь 2024-го сковывал ногу сына цепью, а металлические трос присоединял к батарее в комнате. Это лишало ребенка возможности ходить в туалет и есть.

Как рассказали в ведомстве, мать мальчика умерла, его воспитывает только отец. “С 2022 года несовершеннолетний стал убегать из дома, прогуливать занятия в школе и совершать административные правонарушения. Чтобы сын самовольно не убегал из дома, а делал уроки, отец привязывал его металлическим тросиком длиною два метра к батарее”, - передали пояснения мужчины в прокуратуре.

В квартире также жила прабабушка ребенка, которая могла принести ему пищу. В конце января 2024 года педагоги из школы при плановом посещении семьи и увидели, что мальчик “на цепи”. Вызвали отца, он освободил сына. Его отвезли в больницу, но, по информации прокуратуры, после обследования не обнаружили телесных повреждений.

“В школе несовершеннолетний характеризуется с отрицательной стороны: пропускает занятия, нарушает дисциплину и склонен к воровству”, - утверждают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд Мозырского района на основании ч.1 ст.183 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Беларуси назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100 базовых величин (4000 рублей).

Однако исполнение основного наказания отсрочили на два года. После истечения этого времени суд может освободить мужчину от двух лет в тюрьме, либо же отправить туда, либо продлить период отсрочки. Осужденный отец обязан не менять место жительства без согласия органа, который контролирует его поведение, и не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы города.

Сейчас суд Мозырского района с участием прокурора рассматривает гражданское дело, где решают вопрос о помещении 12-летнего подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних, “нуждающихся в особых условиях воспитания”, добавили в прокуратуре.

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