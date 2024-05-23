На Гродненщине мужчина облил жену и случайного любовника бензином и поджег - "Отношения вышли за рамки строительства"

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Опубликовано: 23.05.2024 18:23 , Обновлено: 23.05.2024

В Свислочском районе Гродненской области "обиженный" мужчина облил свою жену и ее "гостя" бензином, а затем поджег их. Вспыхнул пожар, в доме находились четверо детей пары и не только. О случившемся рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гродненской области.

По материалам уголовного дела, ночью 16 мая спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Порозово Свислочского района. После ликвидации пожара на месте работали следователи, они установили, что накануне случившегося 36-летняя жительница привела домой знакомого, который якобы должен был провести ремонт.

Как рассказали в УСК, гость “не торопился выполнять” строительные работы, пил алкоголь вместе с женщиной и ее мужем, “не стесняясь при этом оказывать ей знаки внимания”.

Вскоре, как передали в ведомстве, местный житель понял, что отношения его жены и гостя “вышли за рамки строительства”. Ночью мужчина, “изрядно подогретый алкоголем”, в хозпостройке перелил из канистры в стеклянную банку бензин, вернулся в дом, облил там жидкостью жену и “нового знакомого”, а затем поджег их.

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По информации УСК, женщина получила ожоги 90% тела, после госпитализации, не приходя в сознание, она скончалась. Мужчина же находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

К слову, как отметили в ведомстве, на момент пожара в доме находились четверо детей супружеской пары 8, 10, 13 и 17 лет, а также друзья старшей дочери. Все они успели покинуть горящий дом и не пострадали, как, кстати, и подозреваемый.

После изучения его личности следователи установили, что мужчину больше 10 лет назад привлекали к уголовной ответственности за кражу, а с начала 2024 года он дважды нарушил административное законодательство по линии ГАИ.

Сейчас же жителя поселка Порозово подозревают в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. Мужчину заключили под стражу.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Гомельской области мужчина забил до смерти двух пенсионеров и поджег вещи, чтобы скрыть следы преступления. Кроме этого, злоумышленник украл больше 500 рублей, которые потратил на покупку автозапчастей, алкоголя и продуктов, сообщили в Следственном комитете.

В Гомельской области мужчина забил до смерти двух пенсионеров и устроил пожар в доме