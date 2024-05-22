Изъятие имущества и не только. В гродненской милиции рассказали, когда водителям ждать судебных приставов дома
Не все водители оплачивают выписанные им инспекторами Госавтоинспекции штрафы и знают, к чему может привести игнорирование выплаты за правонарушение. В УВД Гродненского облисполкома рассказали, какие меры в отношении "должников" могут принять.
В милиции напомнили, что штраф нужно оплатить в 30-дневный срок после того, как его выписали. При неоплате штрафа по постановлению сотрудника ГАИ размер взыскания увеличивается на две базовые величины (80 рублей).
В то же время, отметили в УВД, при неуплате штрафа административное дело направляют в отдел принудительного исполнения. Там в отношении нарушителя, если он все же не оплатит штраф добровольно, могут применить следующие меры:
- обратить штраф на зарплату “должника”,
- приостановить расходные операции по его банковским счетам,
- описать и (или) изъять имущество,
- наложить арест на имущество,
- арестовать денежные средства,
- запретить пользоваться принадлежащим имуществом,
- временно ограничить право на управление транспортными средствами,
- и не только.
К слову, сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами могут также прийти домой к “должникам”. Так, подобный рейд провели в апреле 2023 года в Гродненской области.
ГАИшники устроили рейды по домам белорусов. К кому приходят?