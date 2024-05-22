Изъятие имущества и не только. В гродненской милиции рассказали, когда водителям ждать судебных приставов дома

Опубликовано: 22.05.2024 15:30 , Обновлено: 22.05.2024

Не все водители оплачивают выписанные им инспекторами Госавтоинспекции штрафы и знают, к чему может привести игнорирование выплаты за правонарушение. В УВД Гродненского облисполкома рассказали, какие меры в отношении "должников" могут принять.

В милиции напомнили, что штраф нужно оплатить в 30-дневный срок после того, как его выписали. При неоплате штрафа по постановлению сотрудника ГАИ размер взыскания увеличивается на две базовые величины (80 рублей).

В то же время, отметили в УВД, при неуплате штрафа административное дело направляют в отдел принудительного исполнения. Там в отношении нарушителя, если он все же не оплатит штраф добровольно, могут применить следующие меры:

обратить штраф на зарплату “должника”,

приостановить расходные операции по его банковским счетам,

описать и (или) изъять имущество,

наложить арест на имущество,

арестовать денежные средства,

запретить пользоваться принадлежащим имуществом,

временно ограничить право на управление транспортными средствами,

и не только.

К слову, сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами могут также прийти домой к “должникам”. Так, подобный рейд провели в апреле 2023 года в Гродненской области.

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