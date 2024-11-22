МВД Беларуси показало видео погони со стрельбой за "бесправником-рецидивистом" в Мозыре

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Опубликовано: 22.11.2024 12:25 , Обновлено: 22.11.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили об инциденте, который недавно произошёл в Мозыре Гомельской области. Так, внимание инспекторов ГАИ привлёк водитель "ВАЗ", который после требования остановиться "сменил траекторию движения" и наоборот увеличил скорость. В ответ на это сотрудники дорожной милиции открыли огонь.

Дело было вечером. После того, как инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя из-за “реальной угрозы” другим участникам на дороге, те применили табельное оружие, выстрелив один раз в воздух. Нужного эффекта на белоруса это не произвело и он наоборот лишь увеличил скорость. Затем инспекторы выстрелили второй раз, пробив колесо.

Мужчина остановился, вышел из машины и начал убегать. После задержания в ГАИ выяснили, что им оказался 22-летний житель Брестчины, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за вождение без прав и в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало 0,7 промилле алкоголя.

“В отношении задержанного бесправника-рецидивиста составлен ряд административных протоколов. Следователями будет дана правовая оценка по факту повторного в течение года “бесправного” вождения”, — добавили в МВД Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили о штрафах, которые грозят белорусам за отказ от медицинского освидетельствования. Инспекторы обратили внимание, что санкции светят как водителям, так и пешеходам, а принудить к прохождению процедуры могут тех, в отношении кого имеются “достаточные основания полагать”, что человек пьян.

Оштрафуют и пешеходов? В ГАИ напомнили, что грозит белорусам за отказ от медосвидетельствования