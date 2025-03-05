В Мозыре 4-летний мальчик разбился, выпав из окна 9-этажки, пока мама спала

Опубликовано: 05.03.2025 11:15 , Обновлено: 05.03.2025

В Следственном комитете Беларуси рассказали о трагедии, которая произошла вечером 4 марта в Мозыре Гомельской области. Так 4-летний мальчик выпал из окна жилой 9-этажки, пока его мама спала. Ребёнок погиб.

Как пояснили в СК, отсутствие малыша заметил его старший брат. Оказалось, что их мама уснула, а ребёнок, оставшись без присмотра, открыл окно и, не удержавшись, упал с высоты девятого этажа.

От полученных травм мальчик скончался на месте ЧП.

Мозырский районный отдел Следственного комитета начал проверку по данному факту, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Особое внимание пообещали уделить причинам и условиям, которые “способствовали гибели ребенка”.

Родителям же малолетних детей в СК рекомендовали не оставлять малышей без присмотра взрослых даже на непродолжительное время, а также в обязательном порядке оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами и “использовать их по назначению”.

Кроме того, специалисты посоветовали рассказать детям об “элементарных правилах безопасности”, не пренебрегая такими профилактическими беседами.

“Лучше не допустить трагедии, чем жить с ее последствиями”, - констатировали в ведомстве.

Ранее Telegraf.new рассказывал о рекомендациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси для родителей, которые, возможно, позволят избежать подобной трагедии.

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