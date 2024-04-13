В Молодечно погиб рабочий после падения с девятого этажа

Опубликовано: 13.04.2024 13:53 , Обновлено: 13.04.2024

В Молодечно Минской области с высоты девятого этажа упал рабочий. Его госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось. О гибели сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Беларуси.

По информации СК, вечером 12 апреля 37-летний мужчина выполнял работы по демонтажу кровли на крыше многоквартирного дома в Молодечно. Вместе с люлькой подъемника рабочий сорвался вниз.

С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, они опросили очевидцев и изъяли для изучения документацию по охране труда и технике безопасности.

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