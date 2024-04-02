Под Докшицами машинист попал под гусеницы бульдозера и погиб
В Докшицком районе Витебской области погиб машинист бульдозера. Об этом Следственный комитет Беларуси рассказал в своем Telegram-канале.
По информации следователей, вечером 1 апреля 59-летний машинист перегонял бульдозер на место стоянки. При движении техники мужчина выпал из кабины и попал под гусеничную ленту.
В результате наезда он погиб. Очевидцами случившегося стали коллеги машиниста, которые и сообщили о трагедии.
Сотрудники Докшицкого районного отдела Следственного комитета проводят проверку, особое внимание - причинам и условиям, которые привели к гибели мужчины.
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