В Молодечно пенсионеры убили своего зятя молотком и закопали тело в лесу

Опубликовано: 08.04.2024 16:12 , Обновлено: 08.04.2024

В Молодечно пенсионеры избили до смерти своего зятя молотком после неудачной беседы, а тело вывезли в лес и там закопали. Детали случившегося привело управление Следственного комитета по Минской области.

Как рассказали в ведомстве, днем 29 марта в милицию обратилась женщина, которая рассказала об исчезновении своего 41-летнего супруга, жителя Молодечно.

Следователи и сотрудники милиции выехали на место, там установили, что до исчезновения жена пропавшего жаловалась своим родителям, что мужчина “взялся за стакан”. Пожилые люди пригласили своего зятя на разговор днем 27 марта, однако “беседа не задалась”.

Фото: УГКСЭ по Минской области

Произошел конфликт, при котором пенсионеры набросились на мужчину с молотком и избили его до смерти. А на следующий день они решили избавиться от тела: раздели его, завернули в целлофан и вывезли в лес, где закопали труп.

Милиционеры задержали 65-летнего тестя убитого, а вот его бывшая супруга успела уехать из страны. Пенсионер признался в совершении преступления и рассказал его детали следователю, а также показал место, где закопали тело. По словам задержанного, молоток и телефон зятя пожилые люди выбросили в реку.

Фото: УГКСЭ по Минской области

В отношении пенсионеров возбудили уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц. Сейчас следователи готовят документы для объявления женщины в международный розыск, ее подельника же заключили под стражу.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в Молодечненском районе, когда мужчина убил сожительницу, а после жил с ее телом в доме несколько дней, не обращая на это внимание и употребляя алкоголь.

В Молодечненском районе мужчина несколько дней жил с телом убитой им женщины