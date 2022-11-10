В Молодечно ГАИ забрала у пешехода-нарушителя телевизор
В Молодечно и Молодечненском районе провели рейд по домам пешеходов-нарушителей правил дорожного движения. Инспектор ГАИ Молодечненского РОВД Наталья Курихина рассказала изданию Kraj.by зачем.
“Рейд по взысканию штрафов длился примерно в течение двух часов в Носилово и на молодечненских улицах Маркова, Машерова. Работали две группы”, - рассказала сотрудница ГАИ.
Она уточнила, что группы состояли не только из гаишников, но и представителей Отдела принудительного исполнения.
“За время рейда посетили пятерых пешеходов, которые ранее нарушили правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, но так его и не оплатили. Взысканные у них деньги и изъятый телевизор пойдут в счет погашения задолженностей”, - [link href=“https://kraj.by/news/sobitiya/televizor-i-41-rubl-zabrali-sudebnye-ispolniteli-u-peshehodov-narushitelej-v-molodechno-i-nosilovo” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] Наталья Курихина.
Инспектор уточнила, что подобные рейды – крайняя мера для злостных неплательщиков, которая проводится два раза в месяц. Судебные исполнителем также могут:
- наложить арест на имущество,
- арестовать транспортное средство,
- отключить мобильную связь,
- ограничить право на управление автомобилем,
- временно запретить охотиться,
- сделать невыездным.
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