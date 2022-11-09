В МВД объявили, что с 10 ноября начнут учить белорусов борьбе с педофилией. Как?

Опубликовано: 09.11.2022 14:11 , Обновлено: 09.11.2022

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили что с 10 нобяря по 5 декабря намерены провести комплекс мер по борьбе с педофилией в стране. Для чего привлекут Минздрав, Минобразования и общественные объединения.

Комплекс мер предусматривает обучение специалистов раннему выявлению педофилов, а также борьбу с распространением детской порнографии.

“Основная цель инициативы – побудить население незамедлительно сообщать в милицию о совершении сексуальных действий в отношении детей. Это поможет своевременно принимать меры реагирования”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/5783” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в МВД.

Для этого силовики обещают пропагандистскую кампанию в СМИ, соцсетях и мессенджерах. И другие мероприятия.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МВД сообщили, что в Гродно был задержан мужчина, которого обвиняют в педофилии и насилии. По словам представителей силовиков, в милицию обратилась жительница города, которая сообщила о попытке неизвестного изнасиловать ее 15-летнюю дочь.

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